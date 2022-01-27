Контракт 29-річного іспанця завершується влітку. Клуб не розраховує на нього, а тому хотів би продати його під час зимового трансферного вікна. Іско цікавились Арсенал і Севілья, але до конкретики не дійшло.

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Зараз же, як інформує журналіст El Chiringuito TV Піпі Естрада, півзахисник отримав пропозиції від катарських клубів із зарплатнею у 15 мільйонів євро, що вже встигли охрестити "пропозицією всього його життя".

Втім, Іско не поспішає спокушатись на гроші. Пако Аларкон, його батько, заявив про інші наміри сина: "Він волів би залишитись в Європі, тому ми не приймемо цю пропозицію".

Нагадаємо, 8 років тому Реал придбав Іско, відтоді хавбек провів 348 поєдинків у футболці "бланкос". З приходом Карло Анчелотті іспанець майже повністю втратив ігрову практику: лише 247 хвилин та два голи.

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