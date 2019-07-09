Іско не полетить з Реалом на передсезонний збір

Реал вирушить на передсезонний збір до Канади без іспанського півзахисника Іско.

Півзахисник мадридського клубу Іско не полетить в Канаду разом з командою через вагітність його подруги, акторки Сари Саламо. Ця дитина стане для пари вже другою, передає AS.

Реал пропонує за Погба 80 млн євро та Іско або Бейла, – ЗМІ

Зазначається, що Іско приєднається до одноклубників у Монреалі після народження дитини. Це рішення вже узгоджено з головним тренером клубу Зінедіном Зіданом.

Іско в минулому сезоні провів 27 матчів в Ла Лізі, забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.

Реал у неспокої: Лунін має 20 пропозицій, Бейл – 8 друзів по бунту, а в Переса трансферна мета на мільярд євро