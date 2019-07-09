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Іско не полетить з Реалом на передсезонний збір

13:21 538 Читать на русском
Іско не полетить з Реалом на передсезонний збір
Іско / Reuters

Реал вирушить на передсезонний збір до Канади без іспанського півзахисника Іско.

Півзахисник мадридського клубу Іско не полетить в Канаду разом з командою через вагітність його подруги, акторки Сари Саламо. Ця дитина стане для пари вже другою, передає AS.

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Зазначається, що Іско приєднається до одноклубників у Монреалі після народження дитини. Це рішення вже узгоджено з головним тренером клубу Зінедіном Зіданом.

Іско в минулому сезоні провів 27 матчів в Ла Лізі, забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.

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Теги
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