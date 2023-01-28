Уніон Берлін роздумує над підписанням Іско, який перебуває у статусі вільного агента.

Ще до відкриття зимового трансферного вікна 30-річний іспанець розірвав контракт із Севільєю, отримавши статус вільного агента. Новою командою Іско може стати Уніон Берлін, який є одним із головних відкриттів Бундесліги – третє місце турнірної таблиці після першого кола.

Шахтар отримає гроші за трансфер Тете в АПЛ – бразилець вилетів на медогляд

Президент німецького клубу Дірк Цинглер не заперечує, що досвідчений екс-півзахисник збірної Іспанії може поповнити склад Уніона, якщо погодиться на такий перехід. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг у Twitter.

Раніше вихованець Валенсії виступав за Малагу і Реал, у складі якого 5 разів виграв Лігу чемпіонів та тричі – Ла Лігу.

"У Борусії про Ярмоленка не згадували": як син знаменитої легкоатлетки покинув Шахтар і будує кар'єру в Бундеслізі