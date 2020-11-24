Батько півзахисника Реала, який і є його агентом, заявив, що пріоритетом для гравця будуть іноземні чемпіонати.

28-річний Іско не вважається основним у команді Зінедіна Зідана та має натягнуті стосунки з головним тренером. Повідомлялося, що хавбек готовий покинути клуб вже в зимове трансферне вікно. Свого часу Реал заплатив за іспанця 30 млн євро.

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"Наразі у Іско немає пропозицій, але пріоритетом для нього будуть інші чемпіонати, він хоче спробувати свої сили в іншій лізі. Водночас, якщо йому доведеться залишитися в Реалі до кінця сезону, то в цьому немає проблеми", – цитує заяву батька Іско Marca з посиланням на програму El Larguero.

Іско виступає за Реал з 2013 року та виграв з мадридцями 4 Ліги чемпіонів. В поточному сезоні іспанець провів 7 матчів у Ла Лізі без результативних дій. Його контракт розрахований до 30 червня 2022 року.

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