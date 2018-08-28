toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - АЯКС АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Іщенко продовжить кар'єру в аматорському клубі

09:58 1459 Читать на русском
Іщенко продовжить кар'єру в аматорському клубі
Микола Іщенко / фото із соцмереж

Колишній футболіст збірної України Микола Іщенко буде виступати за любительський клуб СК Гатне.

Екс-футболіст Карпат, Шахтаря, Металіста Микола Іщенко продовжить кар'єру за команду СК Гатне, яка представляє чемпіонат Києво-Святошинського району, повідомляє Footboom.

Алієв забив красивий гол зі штрафного у чемпіонаті Київської області

До слова, попереднім клубом Іщенка був одеський Чорноморець.

Нагадаємо, Микола – володар Кубка УЄФА та дворазовий чемпіон України у складі Шахтаря.

Окрім цього, 35-річний футболіст має у своєму активі один матч за національну збірну України.

Назаренко оформив дубль за Дніпро в аматорській лізі

Теги
Микола Іщенко Микола Іщенко Чемпіонат України серед аматорів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
0
хв
Динамо
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук