Іщенко – про провал Динамо з Олімпіком: Все у цієї команди є, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє

Директор академії Динамо та відомий український тренер Олександр Іщенко оптимістично оцінює перспективи першої команди киян в поточному сезоні.

Нагадаємо, Динамо стало першою командою УПЛ у сезоні 2019/20, яка не зуміла обіграти Олімпік. В матчі 5-го туру підопічні Олексія Михайличенка вдовольнилися лише одним очком, при цьому поступалися по ходу поєдинку.

Втім, Олександр Іщенко вважає, що посипати голову попелом зарано.

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"У футболі так дуже часто буває. Коли у команди надмірне бажання, вболівальники та всі налаштовані на те, що ми сьогодні продемонструємо щось видатне – а не йде. Не вийшло, на превеликий жаль усіх. Але цей момент теж треба пережити, перетерпіти і як би боляче не було – встати і йти далі, і виходити з тієї психологічної ями, в якій команда опинилася після гри з Брюгге. Команді потрібна віра в те, що у них все вийде. Міцніші будемо!

Трохи забракло – десь везіння, десь вміння, але все це потрібно просто спокійно проаналізувати. Нічого страшного немає, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє цієї команди. Повірте, все у цієї команди є. З'явиться впевненість – з'явиться і наша справжня насолода від гри улюбленої команди", – цитує Іщенка Dynamo.kiev.ua.

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