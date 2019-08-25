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Іщенко – про провал Динамо з Олімпіком: Все у цієї команди є, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє

17:41 674 Читать на русском
Іщенко – про провал Динамо з Олімпіком: Все у цієї команди є, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє
Динамо перед матчем з Олімпіком / ФК Динамо

Директор академії Динамо та відомий український тренер Олександр Іщенко оптимістично оцінює перспективи першої команди киян в поточному сезоні.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

Нагадаємо, Динамо стало першою командою УПЛ у сезоні 2019/20, яка не зуміла обіграти Олімпік. В матчі 5-го туру підопічні Олексія Михайличенка вдовольнилися лише одним очком, при цьому поступалися по ходу поєдинку.

Втім, Олександр Іщенко вважає, що посипати голову попелом зарано.

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"У футболі так дуже часто буває. Коли у команди надмірне бажання, вболівальники та всі налаштовані на те, що ми сьогодні продемонструємо щось видатне – а не йде. Не вийшло, на превеликий жаль усіх. Але цей момент теж треба пережити, перетерпіти і як би боляче не було – встати і йти далі, і виходити з тієї психологічної ями, в якій команда опинилася після гри з Брюгге. Команді потрібна віра в те, що у них все вийде. Міцніші будемо!

Трохи забракло – десь везіння, десь вміння, але все це потрібно просто спокійно проаналізувати. Нічого страшного немає, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє цієї команди. Повірте, все у цієї команди є. З'явиться впевненість – з'явиться і наша справжня насолода від гри улюбленої команди", – цитує Іщенка Dynamo.kiev.ua.

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Динамо - Олімпік Динамо Динамо Олександр Іщенко
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