toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Ісенко зізнався, що відмовив Шахтарю – у 16 років він вивів Ворсклу у фінал Кубка України

10:08 - Читать на русском
Ісенко зізнався, що відмовив Шахтарю – у 16 років він вивів Ворсклу у фінал Кубка України
Павло Ісенко / фото Олега Дубини

Голкіпер полтавської Ворскли Павло Ісенко розповів, що мав пропозицію від донецького Шахтаря.

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

"Довго ходив на футбол і мені сподобалось, тому вирішив продовжити. Грав лише у Ворсклі. Була пропозиція перейти в Шахтар, але я відмовився, бо тут більше перспектив, дім та сім’я.

Максимов пообіцяв дати зіграти Ісенку у фіналі Кубка України проти Динамо

Перед грою з Маріуполем мотивація була шалена. До матчу готувався. У день я витрачаю 4 години на тренування. Після дебюту нічого особливо не змінилося. Я продовжу грати на воротах. Головне для воротаря – це змусити гравця вдарити туди, куди ти хочеш, та не "клеїти дурня" на тренуваннях. Поки спортивних та кар’єрних планів немає", – цитує Ісенка ЗМІСТ.

Нагадаємо, Ісенко у матчі проти Маріуполя дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті. Павло сповна відплатив Юрію Максимову за довіру, фактично вигравши серію пенальті. Юний голкіпер відбив три удари в серії, що дозволило його команді пробитися у фінал, де належить зіграти проти Динамо

Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ

blog_ava
Головні новини футболу 25 червня: Ліверпуль – чемпіон Англії, рекордна серія Луніна, фінал Кубка України перенесуть
07:00
2768
Теги
Маріуполь - Ворскла Павло Павло Ісенко Шахтар Шахтар Ворскла Ворскла
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
10
хв
Ювентус
22:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук