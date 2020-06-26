Ісенко зізнався, що відмовив Шахтарю – у 16 років він вивів Ворсклу у фінал Кубка України

Голкіпер полтавської Ворскли Павло Ісенко розповів, що мав пропозицію від донецького Шахтаря.

"Довго ходив на футбол і мені сподобалось, тому вирішив продовжити. Грав лише у Ворсклі. Була пропозиція перейти в Шахтар, але я відмовився, бо тут більше перспектив, дім та сім’я.

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Перед грою з Маріуполем мотивація була шалена. До матчу готувався. У день я витрачаю 4 години на тренування. Після дебюту нічого особливо не змінилося. Я продовжу грати на воротах. Головне для воротаря – це змусити гравця вдарити туди, куди ти хочеш, та не "клеїти дурня" на тренуваннях. Поки спортивних та кар’єрних планів немає", – цитує Ісенка ЗМІСТ.

Нагадаємо, Ісенко у матчі проти Маріуполя дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті. Павло сповна відплатив Юрію Максимову за довіру, фактично вигравши серію пенальті. Юний голкіпер відбив три удари в серії, що дозволило його команді пробитися у фінал, де належить зіграти проти Динамо

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