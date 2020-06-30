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Ісенко зізнався, на кого рівняється з українських голкіперів

08:52 - Читать на русском
Ісенко зізнався, на кого рівняється з українських голкіперів
Павло Ісенко / Сайт Ворскли

Юний голкіпер Ворскли Павло Ісенко назвав колегу, з якого намагається брати приклад.

16-річний страж воріт полтавців надихається Андрієм Луніним, який пройшов шлях від чемпіонату України до Реала.

Петраков пояснив, у чому Ісенко схожий на Луніна – фахівець працював з обома голкіперами

"З українських голкіперів мій приклад для наслідування – Андрій Лунін. У збірній України U-17 у мене тренер Олександр Петраков. Він багато розповідав про нього. Лунін дуже багато працює", – розповів Ісенко в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Ісенко у матчі проти Маріуполя дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті. Павло сповна відплатив Юрію Максимову за довіру, фактично вигравши серію пенальті. Юний голкіпер відбив три удари в серії, що дозволило його команді пробитися у фінал Кубка, де належить зіграти проти Динамо.

Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ

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Теги
Ворскла Ворскла Олександр Олександр Петраков Андрій Андрій Лунін Павло Павло Ісенко
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