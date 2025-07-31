У четвер, 31 липня, у другому кваліфікаційному турі Ліги конференцій відбулись матчі-відповіді. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

АІК (Швеція) – Пайде (Естонія) – 6:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Флатакер, 16, Міллер, 24 (аг.), Гове, 45, 54, Салетрос, 50 (п.), 76

Зімбру (Молдова) – Астана (Казахстан) – 0:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Чінеду, 18, Камара, 21

Мілсамі (Молдова) – Будучност (Чорногорія) – 2:1 (перший матч – 0:0)

Голи: Жардан, 65, Гінсарі, 90+1 – Бойовіч, 55

Нереалізований пенальті: Мілічковіч, 44

Торпедо Кутаїсі (Грузія) – Омонія Нікосія (Кіпр) – 0:4 (перший матч – 0:1)

Голи: Йоветіч, 30, 63, Семедо, 47, 78

УНА Штрассен (Люксембург) – Данді Юнайтед (Шотландія) – 0:1 (перший матч – 0:1)

Гол: Іову, 64

Бейтар Єрусалим (Ізраїль) – Сутьєска (Чорногорія) – 5:2 (перший матч – 2:1)

Голи: Ацілі, 42, Шуа, 45+5, Міча, 51, Калу, 83, музі, 88 – Тошковіч, 11 (п.), Копітовіч, 28

Брондбю (Данія) – Торсхавн (Фарерські острови) – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Футосі, 31

Універсітатя Крайова (Румунія) – Сараєво (Боснія і Герцеговина) – 4:0 (перший матч – 1:2)

Голи: Аль-Хамлаві, 51, 79, 83, Баярам, 68

Універсітатя Клуж (Румунія) – Арарат-Вірменія (Вірменія) – 1:2 (перший матч – 0:0)

Голи: Лукіч, 14 – Оганесян, 53, Айонго, 117

Істанбул Башакшехір (Туреччина) – Черно Море (Болгарія) – 4:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Брніч, 17, Креспу, 31, Да Коста, 36, Опері, 80

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Шведський АІК на своєму полі з двома дублями розтрощив естонський Пайде і за сумою двох матчів – 8:0 – пройшов до наступного кола змагань.

Астана на виїзді здолала Зімбру. Казахи ще до середини першого тайму двічі відзначились у воротах суперника і втримали переможний рахунок до кінця матчу. У складі молдован на 78-й хвилині вийшов український форвард Олексій Щебетун, але допомогти своїй команді так і не зміг.

Реабілітуватись за земляків зумів Мілсамі. Після безгольової нічиєї з Будучностю молдовани у матчі-відповіді пропустили першими, але за десять хвилин відновили статус-кво, а вже у доданий час зуміли вирвати перемогу над чорногорцями.

Омонія несподівано легко розбила кутаїське Торпедо. Грузини після мінімальної поразки на Кіпрі зберігали непогані шанси на камбек, однак пропустили у свої ворота чотири сухих м'ячі (по дублю до свого доробку записали Йоветіч та Семедо) і безславно припинили виступи в єврокубках.

Данді Юнайтед на виїзді повторив результат першого матчу з люксембурзьким УНА Штрассен і пройшов до наступного раунду Ліги конференцій. Весь матч на воротах шотландців відстояв український голкіпер Євген Кучеренко.

Єрусалимський Бейтар вже до середини першого тайму горів 0:2, що дозволяло Сутьєсці йти далі (перша гра завершилась з рахунком 2:1). Номінальні господарі (через військові дії в Ізраїлі поєдинок відбувався в Румунії) перед самою перервою одни гол відквитали, а вже у доданий час відновили статус-кво. По перерві Бейтар забив тричі, вибивши чорногорців з єврокубків.

Данський Брондбю вдома здобув мінімальну перемогу над Торсхавном. Зважаючи на нічию в першому таймі цього вистачило, аби зі скрипом пройти представника Фарерських островів.

Універсітатя Крайова взяла реванш у Сараєво за поразку у першому матчі. Героєм зустрічі став палестинський нападник Аль-Хамлаві, який оформив хет-трик. До слова, за румунський клуб весь матч відіграли два українці – голкіпер Павло Ісенко та захисник Олександр Романчук.

Підтримати своїх земляків не зміг Універсітатя Клуж, який після безгольової нічиєї у першому поєдинку, обмінявся голами з Арарат-Вірменією у матчі-відповіді. В екстратаймах більше пощастило гостям.

У ще одному матчі Істанбул Башакшехір розгромив болгарське Черно Море.

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