"Рідний ФК Ворскла та рідна Полтава! Я прийшов сюди ще дитиною, але з кожним роком розвивався і ставав сильнішим – як гравець і як людина. Хочу подякувати тобі за все, а також усім, хто тут працював і допомагав зростати та ставати кращим: тренерам, які вчили, підказували, переживали. Кожен із вас зробив свій внесок у моє становлення не тільки як футболіста, а й як особистості. Дякую персоналу й усім працівникам!

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Дуже дякую вам, вболівальники! Хай там як, ви завжди підтримували нас – і після перемог, і після поразок, разом раділи тріумфам, разом проходили через тяжкі моменти. Також хочу подякувати близьким і рідним людям, які завжди були поруч та допомагали не лише підтримкою, а й у всьому іншому.

Окремо дякую нашому найкращому колективу – де завжди було комфортно і затишно, як удома. Де кожен підтримував і допомагав, де б це не було – в житті чи на полі. Це був незабутній шлях, і я дуже радий, що пройшов його саме з вами! Ворскла – в серці назавжди!" – написав Ісенко у своєму Instagram.

Павло Ісенко дебютував за Ворсклу у 2020 році у віці 16-ти років. Всього воротар провів 85 матчів за клуб, пропустив 114 голів та у 26 поєдинках зіграв на нуль. Раніше повідомлялося, що гравець продовжить кар'єру у румунській Університаті Крайові.

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