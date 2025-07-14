Ісенко офіційно перейшов до європейського клубу з українцем у складі
Український воротар Павло Ісенко продовжить кар'єру в Румунії.
21-річний голкіпер підписав контракт з румунським клубом Універсітатя Крайова, повідомляє прес-служба команди.
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Термін дії угоди та фінансові деталі не розголошуються. Раніше з'явилася інформація, що перехід відбудеться на правах вільного агента, а Ворскла отримає 350-400 тисяч умовних одиниць компенсації за виховання футболіста. Варто відзначити, що у складі Університаті виступає український захисник Олександр Романчук.
До слова, у минулому сезоні Павло Ісенко провів 32 матчі за Ворсклу, пропустив 41 гол та оформив один асист. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 700 тисяч євро.
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