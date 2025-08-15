У четвер, 14 серпня, відбулись матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 3-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Лінфілд (Північна Ірландія) – Вікінгур (Фарерські острови) – 2:0 (перша гра – 1:2)

Голи: Оффорд, 22, Ольсен, 38 (аг.)

Аустрія Відень (Австрія) – Банік Острава (Чехія) – 1:1 (перша гра – 3:4)

Голи: Візінгер, 67 – Прекоп, 45+2 (п.)

Віртус (Сан-Марино) – Мілсамі (Молдова) – 3:0 (перша гра – 2:3)

Голи: Скаппіні, 58, Буонокунто, 65, 79 (п.)

Санта-Клара (Португалія) – Ларн (Норвегія) – 0:0 (перша гра – 3:0)

Шемрок Роверс (Ірландія) – Балкані (Косово) – 4:0 (перша гра – 0:1)

Голи: Гаффні, 45+1, 48, Хонохен, 55, Берк, 67

Спартак Трнава (Словаччина) – Універсітатя Крайова (Румунія) – 4:3 (перша гра – 0:3)

Голи: Кратохвіл, 36, Нвадіке, 63, Азанго, 68, Кудлічка, 80 – Баярам, 32, Белуце, 101, Нсімба, 117

Данді Юнайтед (Шотландія) – Рапід Відень (Австрія) – 2:2 (після серії пенальті – 4:5) (перша гра – 2:2)

Голи: Воттерс, 25, 42 (п.) – Антіст, 63, Кара, 78

Динамо Тирана (Албанія) – Хайдук (Хорватія) – 3:1 (перша гра – 1:2)

Голи: Забергія, 14, Кардау, 109, Беріша, 111 – Карачіч, 99

Вилучення: Саньянг, 78 (Хайдук, друга жовта картка)

Егнатія (Албанія) – Олімпія Любляна (Словенія) – 2:4 (перша гра – 0:0)

Голи: Лушк'я, 6, 86 – Єленковіч, 32, Марін, 79, Дурдов, 99, Бланко, 107

Вилучення: Яхая, 82 (Егнатія, друга жовта картка)

Хіберніан (Шотландія) – Партизан (Сербія) – 2:3 (перша гра – 2:0)

Голи: Бауї, 60, Кедден, 100 – Вукотіч, 17, Мілошевіч, 44, 90+6

Вилучення: Сіміч, 63 (Партиза, друга жовта картка)

Лінфілд реабілітувався за поразку у першому матчі від Вікінгура. Північноірландці відвантажили у ворота фаррерців два сухих м'ячі, залишивши останніх за бортом єврокубків.

Чеський Банік розписав бойову нічию з Аустрією і завдяки перемозі у першому матчі вибив віденців з подальшого розіграшу турніру.

Віртус на своєму полі оформив камбек з Мілсамі. Молдовани здобули вольову перемогу у першому матчі, однак в Сан-Марино пропустили три сухих голи і з ганьбою покинули Лігу конференцій.

Португальська Санта-Клара розійшлась миром з норвезьким Ларном і завдяки переконливій перемозі у першій зустрічі крокує далі.

Шемрок Роверс на своєму полі знищив Балкані. Чотири сухих голи у ворота косоварів безапеляційно нівелювали їхню мінімальну перемогу в першій грі.

Універсітатя Крайова вигризла собі місце у плей-офф кваліфікації у дуелі зі Спартаком з Трнави. Здавалось, після перемоги у першій грі з рахунком 3:0 матч-відповідь мав би стати для румунів легкою прогулянкою, але словаки зуміли оформити камбек і перевести гру в овертайми. Там спритнішими виявились гості, яким вдалось забити ще двічі. У складі Універсітаті весь матч відіграли два українці – голкіпер Павло Ісенко та захисник Олександр Романчук.

Данді Юнайтед повторив результат першого матчу з віденським Рапідом (2:2) і після безгольових овертаймів все вирішувалось у серії пенальті. Тут більше пощастило австрійцям – український голкіпер шотландців Євген Кучеренко не зумів врятувати свою команду.

Динамо Тирана вибило Хайдук. Хорвати вийшли переможцями з першої дуелі, однак у матчі-відповіді албанці оформили камбек і були сильнішими у додатковий час.

Словенська Олімпія теж вирішувала, хто пройде далі з албанською Егнатією в овертаймах. Тут спритнішими виявились люблянці.

У ще одному матчі сербський Партизан перестріляв шотландський Хіберніан, але поразка у першому матчі не дозволила балканцям пройти далі.

