Александр Ісак перед передсезонним турне повідомив Ньюкасл, що хоче покинути клуб. Одним із головних претендентів на шведського форварда був Ліверпуль, який пропонував захмарну суму у 140 мільйонів євро.

Найбагатший клуб світу знайшов конкурента примхливій зірці – ПСЖ може здихатися провального форварда

Як повідомляє The Telegraph, рада директорів Ньюкасла проінформувала Александру Ісаку, що він не продається цього літа і йому не дозволять піти до Ліверпуля. Рішення не зміниться навіть, якщо "сороки" підпишуть до завершення трансферного вікна форварда.

"Ми провели перемовини, і на цей час зрозуміло, що не можемо залучати Ісака до гри. Я не знаю, як довго це триватиме, але це остання інформація. Хотів би, щоб Алекс грав сьогодні, я б хотів, щоб він тренувався завтра", – цитує видання наставника "сорок" Едді Хау.

Нагадаємо, Александр Ісак приєднався до Ньюкасла у 2022 році, перейшовши з Реал Сосьєдада. Загалом за "сорок" він відіграв у 109 матчах, в яких забив 62 голи та віддав 11 асистів.

Фінальна репетиція Брентфорда перед АПЛ: Ярмолюк провів увесь матч, бойова нічия з Борусією М