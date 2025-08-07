Ситуація навколо трансферу Александра Ісака в Ліверпуль загострюється. Як повідомляє GOAL, нападника Ньюкасла не запросили на сімейний день клубу в середу, після чого швед прибув до тренувальної бази вже після того, як команда завершила захід, і провів індивідуальне заняття.

Ісак розлютив Ньюкасл – Хау поставив ультиматум

Ісак провів на базі близько трьох годин і, за даними джерела мав серйозну розмову з головним тренером Едді Хау. Сам коуч залишив базу команди раніше за гравця.

Ісак активно просуває ідею свого переходу до Ліверпуля. Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про підготовку "червоними" рекордної для Британії пропозиції – приблизно 176 мільйонів євро.

Ньюкасл проведе товариський матч проти Еспаньйола вже в п’ятницю, однак Ісак, швидше за все, участі в ньому не візьме. Старт сезону АПЛ для "сорок" запланований на наступний тиждень – проти Астон Вілли. До того часу клуб прагне визначитись із майбутнім свого форварда.

"Я не вважаю себе кимось особливим": Модріч – про рішення перейти в Мілан, порівняння з Реалом і давню "образу" Аллегрі