Голова ради директорів Ньюкасла Ясір Аль-Румайян особисто прилетів на гру проти Ліверпуля (0:2) та встиг поспілкуватися з Александром Ісаком, повідомляє Люк Едвардс з The Telegraph.

Чиновник спробував востаннє переконати шведського форварда повернутися до тренувань і залишитися в команді, але рішення Ісака залишилось незмінним – він хоче перейти у Ліверпуль.

Вважається, що "червоні" готові зробити другу пропозицію після того, як сума в розмірі 110 млн фунтів стерлінгів була відхилена Ньюкаслом кілька тижнів тому. Проте Ліверпуль не має намірів значно покращувати пропозицію, якщо "сороки" і надалі будуть завищувати ціну. Мерсисайдці не хочуть платити 150 млн фунтів стерлінгів, які вимагалися раніше.

Протягом усього літа керівництво Ньюкасла наполягало на тому, що Ісаку не дозволять піти, але тиск, який на них чинить гравець, може змусити їх змінити рішення. Проте для цього "сорокам" необхідно спершу придбати заміну шведу.

