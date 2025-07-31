Форвард Ньюкасла Александр Ісак проводить індивідуальні тренування на базі Реал Сосьєдад – клубу, де він колись розкрився. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, шведський нападник відновлюється після незначного пошкодження стегна та працює з особистою групою тренерів, а не зі штабом Ньюкасла.

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Офіційно клуб пояснює ситуацію "незначною травмою", однак сам гравець відмовився летіти з командою до Азії, пославшись на необхідність зосередитись на реабілітації. Водночас таке рішення може свідчити про невизначене трансферне майбутнє футболіста. При цьому Ньюкасл знає про місцеперебування 25-річного форварда, попри чутки про зворотне.

Сам Ісак висловив бажання залишити Ньюкасл цього літа і не полетів з командою в передсезонне турне. Офіційно клуб пояснив його відсутність травмою, однак усе більше джерел трактують ситуацію як спробу форсувати трансфер.

Головна мета шведа – перехід до Ліверпуля. "Червоні" готові зробити Ісака найдорожчим футболістом в історії АПЛ – сума угоди може сягнути 175 мільйонів євро. Втім, Ньюкасл категорично не хоче продавати нападника та намагається продовжити з ним контракт. Цікаво, що Реал Сосьєдад, колишній клуб Ісака, отримає 10% від кожного євро понад 70 мільйонів у разі трансферу, а також 2% від загальної суми угоди.

Попри бажання зберегти Ісака, Ньюкасл паралельно працює над трансфером Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг. Щоправда, у боротьбу за словенця вже втрутився Манчестер Юнайтед, що ускладнює перемовини.

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