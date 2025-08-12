Ісак виїхав з будинку в Ньюкаслі – власник шукає нового орендаря
Форвард Ньюкасла Александр Ісак домагається трансферу в Ліверпуль усіма можливими способами.
Ісак покинув будинок, в якому жив з моменту переходу в Ньюкасл у 2022 році. Власник нерухомості вже почав пошук нових орендарів, інформує The Times.
Ісак відмовився грати за Ньюкасл – форвард націлений на перехід у Ліверпуль
Повідомляється, що Ісак вирішив покинути Ньюкасл в липні – незадовго до цього агенти гравця перервали переговори з клубом про новий контракт, і швед відхиляв всі пропозиції.
Форвард більше не має наміру грати за "сорок", проте керівництво клубу як і раніше відмовляється відпускати Ісака і не дозволить йому форсувати перехід в Ліверпуль. Ситуація може змінитися, якщо до закриття трансферного вікна клуб підпише двох нападників.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінює Ісака в 150 млн фунтів.
