Ісак покинув будинок, в якому жив з моменту переходу в Ньюкасл у 2022 році. Власник нерухомості вже почав пошук нових орендарів, інформує The Times.

Ісак відмовився грати за Ньюкасл – форвард націлений на перехід у Ліверпуль

Повідомляється, що Ісак вирішив покинути Ньюкасл в липні – незадовго до цього агенти гравця перервали переговори з клубом про новий контракт, і швед відхиляв всі пропозиції.

Форвард більше не має наміру грати за "сорок", проте керівництво клубу як і раніше відмовляється відпускати Ісака і не дозволить йому форсувати перехід в Ліверпуль. Ситуація може змінитися, якщо до закриття трансферного вікна клуб підпише двох нападників.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінює Ісака в 150 млн фунтів.

"Щодня чекав звістки про смерть рідних": надія Кройфа і сусід Гвардіоли, який втік від війни і любив забивати Реалу