Як повідомляє The Athletic, зірка Ньюкасла Александр Ісак налаштований більше ніколи не виходити на поле у футболці команди. Навіть якщо його не продадуть цього літа і він залишиться в клубі після закриття трансферного вікна, Ісак вважає свій етап у клубі завершеним та не має наміру повертатися в склад.

Ісака посадили в "золоту клітку" – зірка АПЛ почув вердикт щодо втечі в Ліверпуль

Гравець переконаний, що після того, як минулого літа йому відмовили у новому контракті через обмеження фінансового фейр-плей та чинну угоду до 2028 року, це мав бути його останній сезон в команді. Деякі представники клубу заперечують, що така позиція була озвучена, і стверджують, що обговорення нових умов планувалося після завершення сезону-2024/25.

Ісак допоміг команді виграти Кубок ліги та пробитися до Ліги чемпіонів. За два тижні до завершення минулого сезону він повідомив Едді Хау про своє бажання піти, а після фінальної поразки від Евертона повторив це у телефонній розмові з тренером перед вильотом до Швеції. 25-річний шведський нападник Ньюкасла не провів жодного матчу на передсезонних зборах на тлі активного інтересу з боку Ліверпуля.

Чемпіони Англії, які вже зробили пропозицію у близько 129 мільйонів євро на початку серпня, залишаються зацікавленим, хоча Ньюкасл її відхилив. Позиція клубу може змінитися, якщо надійде пропозиція, близька до 176 мільйонів євро, і з’явиться можливість знайти заміну на трансферному ринку.

