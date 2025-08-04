Головний тренер Ньюкасла Едді Хау розкритикував поведінку Александра Ісака на тлі його бажання перейти до Ліверпуля. Шведський форвард приголомшив уболівальників, попросивши про трансфер у розпал літа, а замість того, щоб приєднатися до Ньюкасла на передсезонному турне в Азії, тренувався окремо на базі Реал Сосьєдада.

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Наставник Ньюкасла прямо висловився щодо ситуації в інтерв’ю Daily Mail: "Ти маєш заробити право тренуватись із нами. Ми – Ньюкасл Юнайтед. Гравець несе відповідальність за те, щоб бути частиною команди та складу – ти повинен діяти належним чином.

Це також грає роль у цій ситуації. Ми переконаємось, що кожен гравець робить все можливе, щоб отримати право тренуватися з групою. Жоден гравець не може сподіватися, що він буде діяти погано й тренуватись із командою як зазвичай. Звичайно, я б хотів, щоб він був тут, але чи буде – наразі не знаю. Ми були тут, готувалися до тренувань і матчів. Інші люди займалися цією ситуацією вдома".

За даними джерела, Ньюкасл готовий відпустити Ісака лише на власних умовах – "сороки" хочуть виручити близько 176 мільйонів євро за форварда.

Ісак спершу не поїхав на збори через проблеми з м’язом стегна, але подальше обстеження не виявило жодного ушкодження. Гравець начебто вже повернувся до клубної бази, однак Хау ще не мав із ним розмови. Чи буде швед знову інтегрований у команду – наразі незрозуміло.

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