Реал Сосьєдад не планує відпускати свого форварда Александра Ісака без бою.

Александр Ісак підписав нову угоду про співпрацю з Реал Сосьєдадом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Новий контракт між шведом та іспанським клубом розрахований на 5 років. У минулому сезоні Ла Ліги Александр став своєрідним відкриттям, відзначившись 17-ма голами та двома асистами.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до 21-річного форварда з боку Реала та Манчестер Сіті. Нагадаємо, Ісак не зміг допомогти збірній Швеції пройти Україну (1:2) в рамках 1/8 фіналу Євро-2020.

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