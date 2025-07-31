Ісак погодив контракт з Ліверпулем – йому пообіцяли зарплату, як у одноклубника
Нападник Ньюкасла Александр Ісак домовився з Ліверпулем про умови особистого контракту.
Ісак погодив з Ліверпулем зарплату і терміни майбутнього контракту, інформує журналіст Флоріан Плеттенберг. У разі переходу угода буде розрахована до 2031 року. Клуби ведуть переговори. Відзначається, що футболісту пообіцяли таку ж зарплату, як іншому новачкові "червоних" Уго Екітіке.
Ісак пішов у самохіть – він бойкотує тренування Ньюкасла
У минулому сезоні Ісак забив 27 голів і зробив 6 асистів у 42 матчах за "сорок". Раніше повідомлялося, що швед бойкотує тренування Ньюкасла.
Ньюкасл як і раніше активно намагається підписати Бенджаміна Шешко, але Манчестер Юнайтед також бере участь у гонці.
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