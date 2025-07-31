Ісак погодив з Ліверпулем зарплату і терміни майбутнього контракту, інформує журналіст Флоріан Плеттенберг. У разі переходу угода буде розрахована до 2031 року. Клуби ведуть переговори. Відзначається, що футболісту пообіцяли таку ж зарплату, як іншому новачкові "червоних" Уго Екітіке.

Ісак пішов у самохіть – він бойкотує тренування Ньюкасла

У минулому сезоні Ісак забив 27 голів і зробив 6 асистів у 42 матчах за "сорок". Раніше повідомлялося, що швед бойкотує тренування Ньюкасла.

Ньюкасл як і раніше активно намагається підписати Бенджаміна Шешко, але Манчестер Юнайтед також бере участь у гонці.

Найбагатший клуб світу зганьбився у третьому матчі поспіль – англійці втратили гравця за два тижні до старту АПЛ