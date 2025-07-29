Александр Ісак зробив перший крок до трансферу – шведський форвард узгодив особисті умови контракту з Ліверпулем, повідомляє Sky Sports Switzerland. Йдеться про п’ятирічну угоду, яка вже схвалена самим гравцем.

Тренер Ньюкасла різко відповів на запитання про Ісака: "Жодного шансу"

Чемпіони Англії планують найближчим часом подати офіційну пропозицію Ньюкаслу. "Сороки" наразі оцінюють свого лідера в 175 мільйонів євро, однак мерсисайдці сподіваються знизити ціну до 140 мільйонів євро.

Ісак хоче змінити клуб, і Ліверпуль бачить у ньому ідеального наступника Луїса Діаса, який цього літа має перейти до Баварії. Ліверпуль уже витратив близько 300 мільйонів євро на трансфери, серед яких – підписання французького нападника Уго Екітіке з Айнтрахта та зірки Байєра Флоріана Вірца.

Фінансові можливості "червоних" дозволяють зробити ще одну масштабну покупку – Ісак розглядається як головна ціль на завершення літнього вікна.

У складі Ньюкасла Ісак провів 109 матчів, відзначився 62 голами та 11 асистами. Контракт гравця з командою чинний до 2028 року.

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