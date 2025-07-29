Ньюкасл не взяв з собою на турне в Азію Ісака через незначну проблему зі стегном. Тепер, після повернення команди з турне, Александр зник з тренувальної бази Ньюкасла – він працює над власною програмою тренувань вдома.

Ісак погодив контракт із Ліверпулем – чемпіони АПЛ готують рекордний трансфер

Як стало відомо TBR Football, Ісак нещодавно приголомшив Ньюкасл, вимагаючи 300 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень за підписання нового контракту. Ситуація дійшла до того, що нападник пішов у самохіть. Він бойкотує тренування.

Ліверпуль готує рекордну пропозицію за шведа. "Червоні" повідомили Ньюкаслу, що готові заплатити понад 120 млн фунтів стерлінгів за Ісака, що стане новим британським трансферним рекордом.

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