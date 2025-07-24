Александр Ісак заявив керівництву Ньюкасла про намір розглянути варіанти трансферу цього літа, стверджує Daily Mail.

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25-річний форвард не вирушив із командою у тур до Сінгапуру, пославшись на проблеми з м’язом стегна. Водночас у клубі чудово розуміють, що причиною відсутності можуть бути не лише медичні обставини, а й бажання гравця змінити прописку.

Контракт Ісака з "сороками" чинний ще три роки, і керівництво раніше планувало обговорити нову угоду після завершення сезону. Проте зараз сам гравець та його оточення не готові до переговорів.

Ліверпуль, який уже витратив 136 мільйонів євро на Флоріана Вірца, має намір зробити Ісака найдорожчим трансфером в історії британського футболу – пропозиція може сягнути 173 мільйонів євро.

У Ньюкаслі поки не планують продавати свого лідера, а головний тренер Едді Хау розраховує на нападника щонайменше до наступного літа. Проте позиція гравця, а також потенційна космічна сума можуть змусити "сорок" переглянути стратегію. Ісак не грав у товариському матчі проти Селтіка (0:4) – тоді Хау пояснив це бажанням "позбавити гравця навантаження" на тлі чуток про майбутнє.

З моменту переходу до Ньюкасла швед забив 62 голи в 109 матчах і став одним із найбажаніших нападників світу.

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