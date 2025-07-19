Александр Ісак погодився на переїзд до Саудівської Аравії. Як інформує FootMercato, форвард збірної Швеції вже дав попередню згоду на трансфер в Аль-Хіляль, незважаючи на те, що в його послугах зацікавлений такий топ-клуб як Ліверпуль.

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Чинний чемпіон Англії був готовий запропонувати 138 млн фунтів за Ісака, якби Ньюкасл змінив своє рішення, що нападник не продається. Чинний контракт Ісака з "сороками" розрахований до літа 2028 року.

Ньюкасл купив Ісака у Реала Сосьєдад влітку 2022 року за 70 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 він забив 27 м'ячів і віддав 6 передач в 42 матчах.

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