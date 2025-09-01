Ліверпуль офіційно підтвердив рекордний трансфер в історії клубу – нападник збірної Швеції Александр Ісак підписав контракт до 2031 року. Перехід із Ньюкасла обійшовся мерсисайдцям у 145 мільйонів євро. Цей трансфер робить Ісака найдорожчим гравцем АПЛ в історії.

Для клубу це вже другий гучний трансфер цього літа після переходу Флоріана Вірца з Байєра за 125 мільйонів євро. Загалом, це вже восьмий трансфер Ліверпуля в це міжсезоння – окрім згаданого Вірца до лав "червоних" приєднались Уго Екітіке, Мілош Керкез, Джеремі Фрімпонг, Джованні Леоні та воротарі Армін Печі та Фредді Вудман.

Ісак перейшов у Ньюкасл у 2022 році з Реал Сосьєдада за 70 мільйонів євро і швидко став лідером атаки англійської команди. У складі сорок він провів 109 матчів, забив 62 голи й зробив 11 асистів у всіх турнірах. За збірну Швеції Ісак провів 52 матчі та забив 16 голів.

