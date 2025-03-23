У неділю, 23 березня, Ірландія повторно здолала Болгарію в матчі-відповіді плей-оф Ліги націй. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга націй, плей-офф В/С. Матч-відповідь

Ірландія – Болгарія – 2:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Фергюсон, 63, Іда, 84 – Антов, 30

Болгарії вдалося внести інтригу в протистояння з Ірландією після домашньої поразки, але не більше того. Гостьова команда змогла відкрити рахунок у першому таймі, однак ця подія була максимально нелогічною: ірландці володіли великою перевагою, але пропустили з рідкісного кутового – відзначився Антов.

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Уже після перерви картина зустрічі набула правильних обрисів: господарі продовжили атакувати і зрівняли рахунок. Еван Фергюсон обігрався з Азазом – і потужним ударом під поперечину прошив ворота Ілієва. Другий і переможний м'яч ірландці забили за допомогою гравців, які вийшли на заміну: Сайкс оформив асист, а форвард Селтіка Іда забив.

Так Ірландія зберегла право участі в Дивізіоні В Ліги націй. Болгарія продовжить виступати в Дивізіоні С.

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