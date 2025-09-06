У рамках кваліфікації ЧС-2026 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2026, кваліфікація

Австрія – Кіпр – 1:0

Гол: Забітцер, 54 (пен)

Ірландія – Угорщина – 2:2

Голи: Фергюсон, 49, Айда, 90+1 – Варга, 2, Шаллай, 15

Вилучення: Шаллай, 52 (Угорщина)

Сан-Марино – Боснія і Герцеговина – 0:6

Голи: Тахіровіч, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбеговіч, 85, Муякіч, 90

Вилучення: Голінуччі, 16 (Сан-Марино)

Англія ліниво обіграла Андорру та продовжила ідеальну ходу у відборі на ЧС-2026 – команді Тухеля допоміг автогол

Австрія не дозволила Кіпру втрутитись у боротьбу за друге місце. Підопічні Ральфа Рангніка у важкому матчі втримали мінімальну перемогу, забивши єдиний гол з пенальті. Цікаво, що матч призупиняли на 5 хвилин через несподівані проблеми з газоном – біля штрафного австрійців виникла гігантська яма.

Завдяки своїй звитязі "Дас Тім" закріпились у зоні плей-офф, маючи 9 очок. Більше у групі Н набрала тільки збірна Боснії і Герцеговини. Балканці дивують у цьому відборі, здобувши чотири поспіль перемоги із сумарним рахунком 10:1.

Щоправда, 6 із 10 м'ячів вони провели у ворота Сан-Маріно – та ще й після того, як суперник залишився у меншості. Варто відзначити Джеко, якому вдалося оформити дубль за дві хвилини.

Ірландія тим часом приймала Угорщину, проваливши перший тайм. Мадяри оформили 2:0 вже на 15-й хвилині й грали на рівних до перерви. Все змінилася після неї: на 49-й хвилині Фергюсон відквитав один гол, а на 52-й гості залишились у меншості – пряму червону отримав Шаллай, який забив один із м'ячів у ворота "зеленої армії".

У другому таймі господарі виконали 36 навісів і 26 довгих передач, які конвертувались у 16 ударів. Не дивно, що за такого тиску команда відігралася – хоча гола довелося чекати аж до 3-ї компенсованої хвилини. Острів'ян врятував Айда, який замкнув навіс з лівого флангу.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. У групі F лідирує Португалія, яка відвантажила 5 голів у ворота Вірменії. Угорці й ірландці мають по одному заліковому балу.

Португалія розтрощила Вірменію у Єревані – Роналду оформив дубль, забивши 942-й гол у кар'єрі