Ірландія врятувалась від поразки Угорщині, Джеко допоміг розбити Сан-Марино, гігантська яма не завадила перемозі Австрії
У рамках кваліфікації ЧС-2026 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат світу-2026, кваліфікація
Австрія – Кіпр – 1:0
Гол: Забітцер, 54 (пен)
Ірландія – Угорщина – 2:2
Голи: Фергюсон, 49, Айда, 90+1 – Варга, 2, Шаллай, 15
Вилучення: Шаллай, 52 (Угорщина)
Сан-Марино – Боснія і Герцеговина – 0:6
Голи: Тахіровіч, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбеговіч, 85, Муякіч, 90
Вилучення: Голінуччі, 16 (Сан-Марино)
Англія ліниво обіграла Андорру та продовжила ідеальну ходу у відборі на ЧС-2026 – команді Тухеля допоміг автогол
Австрія не дозволила Кіпру втрутитись у боротьбу за друге місце. Підопічні Ральфа Рангніка у важкому матчі втримали мінімальну перемогу, забивши єдиний гол з пенальті. Цікаво, що матч призупиняли на 5 хвилин через несподівані проблеми з газоном – біля штрафного австрійців виникла гігантська яма.
Завдяки своїй звитязі "Дас Тім" закріпились у зоні плей-офф, маючи 9 очок. Більше у групі Н набрала тільки збірна Боснії і Герцеговини. Балканці дивують у цьому відборі, здобувши чотири поспіль перемоги із сумарним рахунком 10:1.
Щоправда, 6 із 10 м'ячів вони провели у ворота Сан-Маріно – та ще й після того, як суперник залишився у меншості. Варто відзначити Джеко, якому вдалося оформити дубль за дві хвилини.
Ірландія тим часом приймала Угорщину, проваливши перший тайм. Мадяри оформили 2:0 вже на 15-й хвилині й грали на рівних до перерви. Все змінилася після неї: на 49-й хвилині Фергюсон відквитав один гол, а на 52-й гості залишились у меншості – пряму червону отримав Шаллай, який забив один із м'ячів у ворота "зеленої армії".
У другому таймі господарі виконали 36 навісів і 26 довгих передач, які конвертувались у 16 ударів. Не дивно, що за такого тиску команда відігралася – хоча гола довелося чекати аж до 3-ї компенсованої хвилини. Острів'ян врятував Айда, який замкнув навіс з лівого флангу.
Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. У групі F лідирує Португалія, яка відвантажила 5 голів у ворота Вірменії. Угорці й ірландці мають по одному заліковому балу.
Португалія розтрощила Вірменію у Єревані – Роналду оформив дубль, забивши 942-й гол у кар'єрі