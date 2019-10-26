Дружина колишнього захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина продовжує дивувати українських прихильників футболу.

Ірина Морозюк стала президентом аматорського клубу Ліон зі Львова, про що дружина екс-"динамівця" поділилась у своєму Instagram.

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Ірина отримала футболку із 5 номером та своїм ім'ям та прізвищем на презентації у новому статусі.

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"Мої левенята. Маю честь бути президентом футбольного клубу Ліон Львів. В нас великі цілі, все попереду", – підписала фото із гравцями Морозюк у своєму Instagram.