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Ірина Морозюк стала президентом аматорського клубу

16:40 52 Читать на русском
Ірина Морозюк стала президентом аматорського клубу
Ірина Морозюк / твіттер Романа Бебеха

Дружина колишнього захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина продовжує дивувати українських прихильників футболу.

Ірина Морозюк стала президентом аматорського клубу Ліон зі Львова, про що дружина екс-"динамівця" поділилась у своєму Instagram.

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Ірина отримала футболку із 5 номером та своїм ім'ям та прізвищем на презентації у новому статусі.

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"Мої левенята. Маю честь бути президентом футбольного клубу Ліон Львів. В нас великі цілі, все попереду", – підписала фото із гравцями Морозюк у своєму Instagram.

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Чемпіонат України серед аматорів Ірина Морозюк
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