Ірина Морозюк: Коля багато разів робив гру Динамо, а його сплавили

Епатажна дружина екс-півзахисника Динамо Миколи Морозюка Ірина розповіла, чому її чоловік покинув київський клуб.

"Я не можу сказати, хто його "зачохлив". Це може бути використано проти мене. Я цього не хочу. Не Хацкевич, я маю іншу думку, але я не можу її озвучити.

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Я вважаю, що його частково сплавили. Коля багато разів робив гру, допомагав її робити. У нього були помилки, вони у всіх є, але на нього реагували максимально, і тупо знищували. Десять плюсів не помічають, а один мінус помічають", – сказала Морозюк у програмі Мілевський Шоу.

Нагадаємо, 31-річний Микола Морозюк є вихованцем Динамо і навіть дослужився до капітанської пов'язки у київському клубі. У січні 2019 року він перебрався до турецького Різеспора як вільний агент.

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