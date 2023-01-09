Резонанс у світових ЗМІ призвів до перегляду справи 26-річного футболіста. Спочатку Наср-Азадані засудили до смертної кари за так звану "пропаганду війни проти бога". Тепер вирок замінили тюремним терміном, повідомляє Mundo Deportivo.

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16 років позбавлення волі іранець отримав за співучасть у вбивстві трьох правоохоронців, ще 5 років дали за участь у злочинному угрупуванні, 2 роки – за участь у протестах, 2 роки – за наміри порушити суспільний устрій. Наср-Азадані буде відбувати покарання одночасно, тому замість 25 років може провести за ґратами лише 16.

Варто зауважити, що справа, найімовірніше, була сфабрикована. Це звична практика для диктаторського режиму Ірану, спрямована проти тих, хто хоче змін у країні. Судовий процес над Наср-Азадані стосувався ще понад десяти людей, трьох із них засудили до страти.