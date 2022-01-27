Збірна Ірану достроково вийшла на чемпіонат світу. Іранці мінімально здолали Ірак (1:0) і гарантували собі путівку в Катар. Команда Драгана Скочіча не опуститься нижче другого місця в групі А азійського відбору, хоча до кінця кваліфікації ще три тури.

Для Ірану ЧС-2022 стане третім поспіль. На двох попередніх Мундіалях перси вилітали на груповій стадії. Загалом це вже буде шоста поява Ірану на світових першостях.

ЧС-2022: Африка провела жеребкування останнього раунду відбору – Мане або Салах не поїдуть в Катар

Раніше на ЧС-2022 вийшли Катар (господар), Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія, Нідерланди, Бразилія та Аргентина.

На інші путівки від Азії претендують Південна Корея (сьогодні здолала Ліван), Австралія (розгромила В'єтнам), Японія (переграла Китай), Саудівська Аравія та ОАЕ.