Іран вперше за 40 років дозволив жінкам підтримати збірну на стадіоні – команда завдала історичного приниження Камбоджі

Збірна Ірану не залишила жодних шансів Камбоджі в матчі кваліфікації на ЧС-2022.

ЧС-2022. Кваліфікація, другий етап

Іран – Камбоджа – 14:0

Голи: Нуроллахі, 5, Азмун, 11, 35, 44, Канаані, 18, Теремі, 22, 54, Ансаріфард, 40, 48, 60, 88, Могебі, 65, 67, Мохаммаді, 85

Іранці забили у ворота суперника по сім м'ячів у кожному з таймів. Підопічні Кейсуке Хонди встановили власний антирекорд. З таким рахунком Камбоджа не програвала ще жодного разу в своїй історії. До цього максимальна поразка була 0:10 в 1995-му від Індонезії.

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Однак в історію поєдинок увійде ще з однієї причини. Річ у тім, що Іран вперше за 40 років дозволив жінкам бути присутніми на стадіоні і відкрито підтримувати свою команду.