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Іран – Португалія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

25 червня 23:42 2605 Читать на русском
Іран – Португалія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Іран – Португалія – відео голів та огляд матчу

Збірна Португалії у матчі 3-го туру ЧС-2018 зіграла внічию з Іраном. Дивіться відео голів та огляд матчу.

На 45-й хвилині зустрічі Рікарду Куарежма фантастичним ударом відкрив рахунок у матчі.

Гол Куарежми

Кріштіану Роналду на 68-й хвилині не забив пенальті. Голкіпер врятував Іран.

Незабитий пенальті Роналду

Карім Ансаріфард на 90-й хвилині реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

Гол Ансаріфарда

ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
Матч завершено
1 : 1
Португалія
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ЧС 2018 Іран - Португалія Португалія Португалія Іран Іран Відеоновини
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