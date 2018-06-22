Іран – Іспанія: анонс матчу ЧС-2018

Іран та Іспанія зіграють у матчі 2-го туру чемпіонату світу 2018 в групі B. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Іран – Іспанія

20 червня, 21:00. Казань, стадіон Казань Арена

Головний арбітр: Андрес Кунья (Уругвай)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Збірна Іспанії розпочала свій турнірний шлях на ЧС-2018 із феєричної нічиєї проти Португалії. Нагадаємо, шо за два дні до свого дебюту на Мундіалі "Ла Роха" перебувала на вустах всього світу через скандальне звільнення Хулена Лопетегі з посади головного тренера. Однак, незважаючи на стресову ситуацію, іспанці під керівництвом Фернандо Єрро продемонстрували якісний футбол та були близькими до перемоги, якби свою геніальність вкотре не проявив Кріштіану Роналду.

Іран – Іспанія: прогноз на матч ЧС-2018

Перед матчем проти Ірану Єрро постав перед складною дилемою: залишити у рамці воріт Давіда Де Хеа, чи дати шанс молодому Кепі. Голкіпер МЮ пропустив курйозний гол від Роналду та був нещадно розкритикований на батьківщині. Більшість фанів "Ла Рохи", які взяли участь в опитуванні популярного видання Marca, вважають, що Єрро повинен посадити Де Хеа на лаву та дати шанс Кепі. Втім джерела із табору збірної Іспанії інформують, що тренерський штаб наразі не планує жодних кадрових пертурбацій.

Іспанці сподіваються перемогти Іран та забити якомога більше голів, адже "Ла Роха" розуміє, що доля першої сходинки у групі може залежати від різниці м'ячів. Тим паче, зважаючи на той божевільний бомбардирський апетит, який прокинувся у Роналду вже в першому матчі Мундіалю. Однак збірна Ірану також не збирається виконувати роль хлопчиків для биття.

Підопічні Кейруша завдяки автоголу доволі несподівано обіграли міцну команду Марокко та очолюють групу B. Очевидно, що у матчі проти Іспанії перси намагатимуться виконати, насамперед, завдання мінімум – не програти. У разі нічиєї Іран отримає реальні шанси на вихід з групи, а ось Іспанія ризикує потрапити у залежність від своїх суперників та всіляких математичних розкладів.

Якщо на полі команда Кейруша виглядає аутсайдером ще до початку матчу, то на трибунах Іран повинен отримати суттєву перевагу завдяки своєму "12-му гравцеві". До Росії вирушили аж 15 тисяч іранських фанів, які несамовито підтримуватимуть "принців Персії". Додамо, що Іспанія та Іран ще жодного разу не зустрічались на футбольному полі, тож для обох команд це буде абсолютно новий досвід.

Кадри

Фернандо Єрро перед матчем проти Ірану отримав приємний головний біль. Основний правий захисник "Червоної Фурії" Дані Карвахаль тренувався без обмежень в загальній групі та, схоже, готовий дебютувати на ЧС-2018. Однак, зважаючи на пристойну гру Начо з Португалією та ще й божевільний гол захисника Реала, зараз важко спрогнозувати, чи наважиться Єрро робити якісь зміни в обороні.

Омід Ебрахімі та Аліреза Джаханбахш в грі з Марокко були замінені через травми, однак обидва гравці готувалися до Іспанії в загальній групі збірної Ірану. А ось основний центральний захисник команди Кейруша Рузбех Чемші, який також зазнав пошкодження в матчі проти Марокко, на ЧС-2018 вже не зіграє.

Орієнтовні склади на матч Іран – Іспанія

Іран: Бейранванд, Хаджасафі, Монтазері, Пураліганджі, Резаеян, Ебрахімі, Ансаріфард, Амірі, Шоджаї, Джаханбахш, Азмун

Іспанія: Де Хеа, Карвахаль, Піке, Рамос, Альба, Бускетс, Іньєста, Коке, Сілва, Іско, Дієго Коста

Прогноз від Футбол 24 – 2:0

Збірна Іспанії серйозно переважає Іран за класом виконавців, тож піренейці просто зобов'язані перемагати. Будь-який інший результат в цьому матчі буде зрозуміти доволі складно. Однак Іран – також не подарунок. Команда Кейруша добре захищається та позбавляє суперника вільних зон, тож навряд чи варто очікувати, що "Ла Роха" зможе накидати персам повну торбу м'ячів.