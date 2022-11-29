Іран та США зійдуться у надпринциповій битві 3 туру групового етапу ЧС. Стартові склади й онлайн-трансляція гри – у цій новині на Футбол 24.

Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Паралельно гратимуть інші учасники групи В – Уельс проти Англії. Ірану фактично досить і нічиєї, а от американцям потрібно виключно перемагати.

Іран – США: анонс головної спортивно-політичної битви ЧС-2022 – від неї може залежати доля перських футболістів

Пряма трансляція доступна на сайті й телеканалі Суспільне та на платформі MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовій онлайн-трансляції Футбол 24.

Стартові склади команд:

Іран: Бейранванд – Резаеїн, М. Хоссейні, Пураліганджі, Мохаммадіф – Хаджсафі (к), Езатолахі, Нуроллахі, Голізаде – Азмун, Таремі;

США: Тернер – Дест, Картер-Вікерс, Рім, Робінсон – Маккені, Адамс (к), Муса – Веа, Сарджент, Пулішіч.