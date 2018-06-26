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Іран – Португалія: Куарежму визнано найкращим у матчі

25 червня 23:30 75 Читать на русском
Іран – Португалія: Куарежму визнано найкращим у матчі
Рікарду Куарежма та Кріштану Роналду / Фото: ФІФА

Хавбек та автор першого гола Рікарду Куарежма став найкращим гравцем матчу чемпіонату світу-2018 Іран – Португалія.

Іран зумів вирвати нічию у матчі проти Португалії.

Іран – Португалія – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем матчу визнано автора першого гола у поєдинку Рікарду Куарежму, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, що у другому таймі Кріштіану Роналду не реалізував пенальті.

ЧС-2018 Іран – Португалія: піренейці втратили перемогу та перше місце в групі, але вийшли в плей-офф

ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
Матч завершено
1 : 1
Португалія
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Теги
ЧС 2018 Іран - Португалія Португалія Португалія Рікарду Куарежма Рікарду Куарежма
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