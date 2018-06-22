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Іран – Іспанія: післяматчева прес-конференція Карлуша Кейруша

21 червня 00:21 563 Читать на русском
Іран – Іспанія: післяматчева прес-конференція Карлуша Кейруша
Карлуш Кейруш / Фото Al Bawaba

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш поділився враженнями після матчу з Іспанією.

"Ми показали, що готові страждати і боротися до кінця. Вважаю, ми заслуговували кращого результату. Іспанія грала в свій футбол, як проти інших команд.

Окремо хочу привітати Фернандо Єрро. Ми багато почерпнули з цієї гри. У нас були шанси забити, і ми прагнули забити, але іспанці порушували правила, а суддя цього не бачив.

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Наша команда не шукає винних. Якщо ми програли, то програла вся команда. Я ніколи не звинувачую когось конкретного в поразці. У нас ще є шанс пройти в плей-офф. Це наша мрія і мета на даний момент. Ми не здаємося і будемо працювати над цією мрією", – цитує Кейруша видання championat.

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