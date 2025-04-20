Іпсвіч прийматиме Арсенал у 33 турі АПЛ. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 33-го туру чемпіонату Англії 2024/25 між Арсеналом та Іпсвічем розпочнеться о 16:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta sport.

Маркевич порадив Зінченку залишити Арсенал: "Якщо немає довіри – чого там сидіти?"

Олександр Зінченко вдруге поспіль потрапив до стартового складу. Українець грав також у минулому матчі проти Брентфорда (1:1).

Стартові склади:

Арсенал: Райя, Вайт, Саліба, Ківйор, Зінченко, Райс, Меріно, Едегор, Сака, Мартінеллі, Троссар.

Іпсвіч: