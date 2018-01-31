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Іньїго Мартінес у 2014 році: Я ніколи не перейду в Атлетік

30 січня 22:57 2115 Читать на русском
Іньїго Мартінес у 2014 році: Я ніколи не перейду в Атлетік
Іньїго Мартінес у футболці Атлетіка / AS

Новачок Атлетіка Іньїго Мартінес серйозно змінив погляди на життя за чотири роки.

Мартінес, який донедавна виступав за Реал Сосьєдад, вирішив перебратися у табір найлютішого суперника сан-себастьянського клубу, Атлетік. В Іспанії одразу пригадали, як у 2014 році Іньїго зарікався, що ніколи в житті не переїде у клуб з Більбао.

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"Я не вірю, що Атлетік викладе 30 млн євро своїм ворогам, я навіть не можу про таке подумати. Я ніколи не перейду в Атлетік, тому у цьому плані почуваюся спокійним", – сказав Мартінес у 2014 році в інтерв'ю виданню AS.

Фанати Реал Сосьєдада вже встигли охрестити Мартінеса чи не найбільшим зрадником в історії свого клубу.

Тим часом, іспанські ЗМІ повідомляють, що Іньїго Мартінес став найбільш високооплачуваним гравцем Атлетіка із зарплатою у 5 млн євро на рік.

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Теги
Іспанія Атлетік Атлетік Іньїго Мартінес Іньїго Мартінес
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