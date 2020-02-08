Іньєста здобув свій 37-й трофей та погрожує абсолютному рекорду Алвеса

Легендарний екс-півзахисник каталонської Барселони Андрес Іньєста додав до своєї скарбнички новий трофей.

Сьогодні, 8 лютого, Віссел Кобе, за який виступає екс-півзахисник Барселони Андрес Іньєста, став володарем Суперкубка Японії. Суперником команди був чемпіон країни – Йокогама. Основний час матчу завершився з рахунком 3:3, а у екстратаймах команди голів не забили.

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У серії пенальті точнішими були гравці Віссел Кобе – 3:2. Цікаво, що футболісти реалізували перші чотири одинадцятиметрових удари, а після цього не змогли відзначитись дев'ять ударів поспіль.

Легенда Барселони Іньєста відіграв увесь матч і відзначився "гірчичником" на 53-й хвилині зустрічі. У серії післяматчевих пенальті він успішно реалізував перший удар команди.

Цікаво, що це 37-й трофей у кар'єрі 35-річного іспанця. У списку найбільш титулованих футболістів в історії він поступається лише бразильцеві Дані Алвесу із Сан-Паулу, на рахунку якого 40 перемог в турнірах за клуби і збірну.

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