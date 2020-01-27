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Іньєста заманює Педро у Віссел Кобе – Челсі вже отримав пропозицію від японців

09:59 15 Читать на русском
Іньєста заманює Педро у Віссел Кобе – Челсі вже отримав пропозицію від японців
Педро Родрігес / фото із соцмереж

Нападник лондонського Челсі Педро Родрігес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Японії.

Педро має шанс знову зіграти разом зі своїм колишнім партнером у Барселоні та збірній Іспанії Андресом Іньєстою, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, у послугах 32-річного нападника зацікавлений Віссел Кобе. Японці саме шукають заміну Давіду Вільї та Лукасу Подольські, які нещодавно завершили свої виступи за клуб. Зазначається, що Кобе вже зробив Челсі пропозицію щодо переходу іспанця, контракт якого закінчується вже влітку.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Педро 12 разів з'являвся на полі у складі Челсі у всіх турнірах. Нападник відіграв 764 хвилини і встиг відзначитися голом та двома асистами.

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