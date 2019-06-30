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Іньєста забив фантастичний гол за Віссел Кобе – команда перемогла із хокейним рахунком

20:08 586 Читать на русском
Іньєста забив фантастичний гол за Віссел Кобе – команда перемогла із хокейним рахунком
Андрес Іньєста / ФК Віссел Кобе

Півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста відзначився розкішним голом у матчі з Нагоєю Грампус і допоміг своїй команді перемогти з рахунком 5:3.

Японія. J-ліга, 17 тур

Віссел Кобе – Нагоя Грампус – 5:3

Голи: Вілья, 27, 80 (пен.), Іньєста 62, 69 (пен.) – Ізумі, 58, Міюхара, 66, Накатані, 77

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У матчі 17 туру чемпіонату Японії Віссел Кобе вдома приймав Нагою Грампус. Давід Вілья та Андрес Іньєста оформили по дублю, але спражньою прикрасою фантастичного поєдинку став один із голів легенди Барселони.

Іспанський півзахисник підхопив м'яч та пробив з-за меж штрафного майданчика у лівий від себе кут воріт гостей.

Після 17 турів Віссел перебуває на 11 позиції в турнірній таблиці, набравши 21 очко.

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