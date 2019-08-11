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Іньєста вступив у сутичку із суперником – нетипова поведінка для легенди Барселони

17:33 451 Читать на русском
Іньєста вступив у сутичку із суперником – нетипова поведінка для легенди Барселони
Андрес Іньєста / Фото Віссел Кобе

Екс-хавбека Барселони, а нині гравець японського Віссел Кобе, Андрес Іньєста завжди вирізнявся своїм спокійним характером.

Віссел Кобе завітав у гості до Ойти в рамках 22-го туру чемпіонату Японії. Суперники розписали між собою гольову нічию (1:1), проте на полі не все було так мирно.

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На 86-й хвилині поєдинку зірка гостей Андрес Іньєста вдарив у ногу форварда суперника. Після чого між фігурантами епізоду зав'язалась словесна перепалка, в якій іспанець вирішив поштовхати свого японського противника.

Варто відзначити, що така поведінка непритаманна Андресу, який в часи своїх виступів за Барселону рідко конфліктував на полі.

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