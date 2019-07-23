Іньєста став послом чемпіонату Іспанії

Легендарний екс-півзахисник Барселони Андрес Іньєста отримав відповідальну посаду у структурі Ла Ліги.

Керівництво Прімери призначило Андреса Іньєсту послом чемпіонату, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Презентація 35-річного екс-хавбека Барси у новому статусі відбулась в Японії, де Андреас захищає кольори місцевої команди Віссел Кобе. На церемонії був присутній президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, який вручив новому послу пам'ятну футболку чемпіонату з 8-м номером.

В поточному сезоні чемпіонату Японії Іньєста провів 14 матчів, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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