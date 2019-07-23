toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Іньєста став послом чемпіонату Іспанії

13:43 269 Читать на русском
Іньєста став послом чемпіонату Іспанії
Андрес Іньєста / Фото ФК Барселона

Легендарний екс-півзахисник Барселони Андрес Іньєста отримав відповідальну посаду у структурі Ла Ліги.

Керівництво Прімери призначило Андреса Іньєсту послом чемпіонату, повідомляє офіційний сайт турніру.

Іньєста забив фантастичний гол за Віссел Кобе – команда перемогла із хокейним рахунком

Презентація 35-річного екс-хавбека Барси у новому статусі відбулась в Японії, де Андреас захищає кольори місцевої команди Віссел Кобе. На церемонії був присутній президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, який вручив новому послу пам'ятну футболку чемпіонату з 8-м номером.

В поточному сезоні чемпіонату Японії Іньєста провів 14 матчів, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ

blog_ava
Волинь офіційно підписала Михалика та ще 7 новачків
11:02
1629
Теги
Іспанія Хав'єр Тебас Віссел Кобе Віссел Кобе Ла Ліга Світ Андрес Іньєста Андрес Іньєста Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
16
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук