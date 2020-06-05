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Іньєста склав портрет ідеального гравця – легенда Барселони знайшов місце навіть для суперників

13:13 257 Читать на русском
Іньєста склав портрет ідеального гравця – легенда Барселони знайшов місце навіть для суперників
Іньєста, Мессі та Хаві / Marca

Легенда Барселони Андрес Іньєста визначився з ідеальними характеристиками для футболіста.

В розмові з Marca Іньєста назвав, як повинен виглядати ідеальний гравець. На думку Андреса, бездоганний футболіст матиме ліву ногу Ліонеля Мессі, а праву – його легендарного екс-одноклубника Хаві.

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Не оминув іспанець і одвічного суперника – мадридський Реал. Так, Іньєста додав би вміння Серхіо Рамоса грати на другому поверсі, а довершив би усе фізичною формою Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Іньєста виступав за Барселону з 2002 по 2018 роки, після чого перебрався до японського Віссел Кобе.

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