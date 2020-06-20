Іньєста пригадав молодість – іспанець вразив точністю ударів на тренуванні

Півзахисник японського Віссел Кобе Андрес Іньєста все ще володіє прекрасним ударом – голкіпер не мав жодних шансів.
Тренування Віссел Кобе запам'яталось яскравим перфомансом Андреса Іньєсти на відпрацюванні ударів з-за меж штрафного майданчика.
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Іспанець 14 разів пробив по воротах – і жодного разу голкіпер не мав шансів дістатись до м'яча. Зазначимо, що Андрес пробивав як з лівої, так і з правої ноги – це не завадило йому пробивати майже ідеально.
До слова, Іньєста провів 4 поєдинки у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 асисти. Додамо, що японський чемпіонат розпочався всередині лютого.
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