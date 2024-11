Іньєста став власником контрольного пакета акцій данського клубу Хельсінгер, який виступає у другому дивізіоні своєї країни. Про це іспанець повідомив у коментарі данському телеканалу TV 2. Іньєста зазначив, що він і його компанія Never Say Never (NSN) придбали контрольний пакет акцій футбольного клубу Хельсінгер у співпраці зі швейцарською компанією Stoneweg.

У вересні директор Хельсінгера Бо Бей Хугард висловив надію, що Іньєста стане інвестором клубу після того, як NSN давав йому спортивні консультації з весни минулого року. У п'ятницю Андрес має намір відвідати матч, в якому Хельсінгер зіграє з ФК Ішей.

У своєму коментарі Іньєста дав зрозуміти, що зробив цей жест заради свого кумира Міхаеля Лаудрупа, одного з найкращих гравців в історії збірної Данії.

