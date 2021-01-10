Іспанський ветеран опублікував фотографію 10-річної давнини з Хаві та Мессі, який тримає свій другий "Золотий м'яч".

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Іньєста та Хаві у 2010 році стали чемпіонами світу у складі збірної Іспанії, однак цього виявилося недостатньо для здобуття головної індивідуальної нагороди. Приз вдруге поспіль забрав Мессі, а легендарні одноклубники задовольнилися місцем у топ-3.

Нагадаємо, Іньєста перейшов у Віссел Кобе влітку 2018 року на правах вільного агента.

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