Іньєста: Неймар став би прекрасним трансфером для Барселони

Колишній хавбек Барселони Андрес Іньєста поділився думками щодо можливого повернення бразильської зірки ПСЖ.

"Неймар – один з найкращих форвардів, і не тільки зараз.

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Він став би прекрасним трансфером для Барселони. Інша справа, потрібно це клубу або ж ні. Для мене він – один з найкращих, і він був би чудовим підписанням для клубу", – наводить слова Іньєсти Marca.

Нагадаємо, Неймар покинув Барселону у 2017 році. Влітку 2019-го каталонці хотіли повернути бразильця, однак ПСЖ відмовився відпускати найдорожчого футболіста світу.

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