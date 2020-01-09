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Іньєста: Неймар став би прекрасним трансфером для Барселони

20:21 237 Читать на русском
Іньєста: Неймар став би прекрасним трансфером для Барселони
Неймар та Іньєста / Сайт Барселони

Колишній хавбек Барселони Андрес Іньєста поділився думками щодо можливого повернення бразильської зірки ПСЖ.

"Неймар – один з найкращих форвардів, і не тільки зараз.

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Він став би прекрасним трансфером для Барселони. Інша справа, потрібно це клубу або ж ні. Для мене він – один з найкращих, і він був би чудовим підписанням для клубу", – наводить слова Іньєсти Marca.

Нагадаємо, Неймар покинув Барселону у 2017 році. Влітку 2019-го каталонці хотіли повернути бразильця, однак ПСЖ відмовився відпускати найдорожчого футболіста світу.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Іспанія Трансфери Барселони Неймар в Барселону Андрес Іньєста Андрес Іньєста Неймар Неймар Барселона Барселона
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